Судебное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено из-за отсутствия второго президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян отложил очередное судебное заседание по делу о свержении конституционного строя, которое должно было состояться 10 марта. Отсрочка обусловлена отсутствием второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Арменпресс» передает сообщение, помещенное на странице адвокатской команды второго президента Армении Роберта Кочаряна в Facebook. “Роберт Кочарян по состоянию здоровья находится в медицинском центре “Эребуни”. Согласно справке, полученной из МЦ “Эребуни”, у Роберта Кочаряна диагностированы острая вестибулопатия, артериальная гипертензия 3-й степени, нарушение сердечного ритма, частые желудочные экстрасистели с высоким кардиоваскулярным риском. Его перевозка на данный момент нецелесообразна по медицинским соображениям”.

По решению председательствующего судьи следующее судебное заседание состоится 17 марта в 13:00.

Согласно судебной информационной системе “Даталекс”, по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Республики Армения Микаелу Арутюняну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в том, что он в 2008 году, будучи заместителем министра обороны Республики Армения и начальником Ереванского гарнизона, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй Республики Армения.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента Республики Армения и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал президенту Республики Армения Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя Республики Армения. Кроме того, Армен Геворгян, обвиняется в том, что являясь должностным лицом, выполняющим организационно-диреционные функции в государственном органе, осуществлял действия в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян. А именно: не препятствовал сделке по передаче компании - нерезиденту в РА 100% акций компании со специальными лицензиями на изучение недр, предоставленных этой компании с целью эксплуатации полезных ископаемых. В апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от нее взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм Республики Армения, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.