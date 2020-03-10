Исследование: коронавирус нового типа может сохраняться в воздухе до 30 минут

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, может сохраняться в воздухе в закрытом кондиционируемом помещении не менее 30 минут и смещаться на расстояние до 4,5 метров. Это больше, чем "безопасное расстояние", рекомендованное органами здравоохранения всего мира (до 2 метров), отмечается в исследовании, проведенном группой китайских эпидемиологов. О его результатах во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Ученые из провинции Хунань проанализировали конкретный случай распространения коронавируса в автобусе дальнего следования, в котором оказался инфицированный китаец без маски. Он в итоге заразил семерых пассажиров в разных местах салона, в том числе пару, сидевшую от него на расстоянии шести рядов или 4,5 метров. Кроме того, вирус затем передался пассажиру следующего рейса, который сел в автобус в составе уже другой группы спустя 30 минут с момента высадки предыдущей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ученые также установили, что коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности, где осели капли, выделенные из дыхательных путей при кашле или чихании. При этом время, в течение которого инфекция продолжает существовать во внешней среде, зависит от температуры и типа материала. Например, при 37 градусах по Цельсию вирус способен оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.