10 марта под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна состоялось заседание Совета по разработке стратегии реформ общественного управления. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Тиграна Авиняна, вице-премьер выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

"Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Сегодня мы проводим второе заседание Совета по разработке стратегии реформ общественного управления.

Накопившиеся за долгие годы проблемы в сфере государственного управления привели к ситуации, в которой система общественного управления работает не эффективно и не всегда может предоставлять населению надлежащие и качественные услуги.

С уверенностью могу утверждать, что те реформы, которые сегодня и в течение ближайших двух месяцев должны стать предметом активных обсуждений и в нашем совете, и в широких общественных кругах, поддержат систему государственного управления более эффективными возможностями, инструментами и механизмами для осуществления ее миссии. В целом, эта миссия заключается в следующем: предоставлять высококачественные общественные услуги гражданам Республики Армения и посредством эффективных решений обеспечивать стабильное развитие, благополучие и прогресс Армении.

На этом завершу свое выступление, чтобы у нас было больше времени для проведения содержательных обсуждений. Тем не менее, считаю важным отметить, что проекты трех разделов стратегии, отправленные всем, а также программа действий все еще находятся в стадии разработки. Следовательно, сегодняшнее обсуждение, думаю, будет большим вкладом в эту стратегию и программу действий, а также в результативные показатели.

Хотел бы также поблагодарить всех тех общественных служащих, которые участвовали в работе рабочих групп. И, конечно же, всех тех чиновников и экспертов, которые принимали участие в интервью”.

Затем были обсуждены видение стратегии реформ общественного управления и повестка первого этапа реформ.