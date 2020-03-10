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Артак Давтян посетил юго-восточную приграничную зону

Артак Давтян посетил юго-восточную приграничную зону

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 9 марта посетил воинские части, расположенные на юго-восточном направлении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

На одном из полигонов начальник Генштаба ВС Армении проследил за ходом выполнения нового стрелкового комплекса по огневой подготовке, дал соответствующие поручения.

Генерал-лейтенант Артак Давтян посетил также и боевые опорные пункты, на месте ознакомился с оперативной ситуацией на данном участке границы, уровнем физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и укрепительными работами на передовой.


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