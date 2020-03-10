В Государственном театре песни Армении новый директор

Новым директором Государственного театра песни Армении избран член Совета старейшин фракции “Мой шаг” Армен Саркисян.

Как передает «Арменпресс», об этом Саркисян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я принял участие в конкурсе на вакантную должность директора Государственного театра песни Армении и был признан победителем. Ответственность - велика, дел - много. Я сделаю все, чтобы в театре была здоровая творческая и рабочая атмосфера. Благодарен всем тем, кто мысленно был со мной и беспокоился за меня, благодарен также и тем, кто еще поздравит. Желаю всем нам радостного и хорошего дня”, - написал новоизбранный руководитель Государственного театра песни.

Государственный театр песни Армении в 1994 году основал и руководил им народный артист Армении Артур Григорян.