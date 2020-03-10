С 10 по 18 марта и с 20 по 24 марта Никол Пашинян будет в отпуске
13:17, 10 Март, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 10 по 18 марта включительно и 20 по 24 марта включительно будет в отпуске. Как передает «Арменпресс», решение о предоставлении премьер-министру Армении отпуска было опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.
“Руководствуясь ч. 12 ст. 7 и ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”
- Предоставить премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну часть ежегодного минимального отпуска на 2018 - 2019 годы с 10 по 18 марта 2020 года включительно и с 20 по 24 марта включительно.
- Во время пребывания Никола Пашиняна в отпуске премьер-министра Армении заменит вице-премьер Тигран Авинян”, - говорится в решении.
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