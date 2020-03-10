С 10 по 18 марта и с 20 по 24 марта Никол Пашинян будет в отпуске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 10 по 18 марта включительно и 20 по 24 марта включительно будет в отпуске. Как передает «Арменпресс», решение о предоставлении премьер-министру Армении отпуска было опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 12 ст. 7 и ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”