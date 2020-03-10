СМИ: в Ухане закрыли все временные госпитали после выписки пациентов

Все 14 временных госпиталей, которые были организованы в Ухане для приема больных коронавирусной инфекцией, закрылись после выписки пациентов, сообщают китайские СМИ.

"Десятого марта состоялась церемония закрытия временного госпиталя "Учан" на Уханьском стадионе. Среди всех временных госпиталей Уханя, "Учан" последним перешел в режим отдыха. Сегодня последняя группа пациентов будет полностью выписана", - пишет издание ThePaper.cn,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После эпидемиологической вспышки нового типа коронавируса в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших, госпитали начали закрывать.

По последним официальным данным, за прошедшие сутки в провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 17 случаев заражения (все 17 в городе Ухань), были выписаны 1 152 человека (896 в Ухане), зарегистрированы 17 летальных случаев (16 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 760 случаев заражения (49 965 в Ухане), при этом уже 47 585 пациентов выздоровели, 3 024 человека скончались (2 404 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 17 151 человек, из них 4 701 находятся в тяжелом состоянии.