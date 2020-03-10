Парламент Азербайджана впервые за годы независимости возглавила женщина

Милли меджлис (парламент) Азербайджана шестого созыва на своем первом заседании во вторник избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову. Ее кандидатура была выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов в законодательный орган завоевали 70 из 125 мандатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Впервые за годы независимости парламент страны возглавила женщина.