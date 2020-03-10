Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Парламент Азербайджана впервые за годы независимости возглавила женщина

Парламент Азербайджана впервые за годы независимости возглавила женщина

Милли меджлис (парламент) Азербайджана шестого созыва на своем первом заседании во вторник избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову. Ее кандидатура была выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов в законодательный орган завоевали 70 из 125 мандатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Впервые за годы независимости парламент страны возглавила женщина.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации