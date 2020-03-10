У сборной Армении по футболу новый тренер
Главным тренером сборной Армении по футболу назначен 64-летний известный испанский специалист Хоакин Капарос.
Как передает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. Договор в силе до 30 ноября 2021 года.
Хоакин Капарос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. Он известен тренерской работой в “Атлетике”, “Депортиво” и особенно в “Севилье”. Хоакин Капарос, тренер, под руководством которого прошла большая часть всех встреч футбольного клуба “Севилья”.
В 2019 году Капарос был награжден Золотой медалью штата Севилья.
Тренерская карьера Хоакина Капароса:
Сан-Хосе Обреро (Испания) – 1981 - 1984
Кампильо (Испания) – 1984 - 1986
Мотилья (Испания) – 1986 - 1989
Кастиле-Ла-Манча (Испания) – 1989 - 1990
Химнастико Алькасар (Испания) – 1990 - 1992
Конкенсе (Испания) – 1992 - 1993
Мансанарес (Испания) – 1994 - 1995
Морало (Испания) – 1995 - 1996
Рекреативо (Испания) – 1996 - 1999
Андалусия (Испания) – 1998 - 2000
Вильярреал (Испания) – 1999 - 2000
Севилья (Испания) – 2000 - 2005
Депортиво Ла Корунья (Испания) – 2005 - 2007
Атлетик Бильбао (Испания) – 2007 - 2011
Ньюшейл Ксамакс (Швейцария) – 2011
Мальорка (Испания) – 2011 - 2013
Леванте (Испания) – 2013 – 2014
Гранада (Испания) – 2014 - 2015
Осасуна (Испания) – 2016 - 2017
Аль-Ахли (Катар) – 2017
Севилья (РП) (Испания) – 2018
Севилья (РП) (Испания) – 2019
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен