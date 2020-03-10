У сборной Армении по футболу новый тренер

Главным тренером сборной Армении по футболу назначен 64-летний известный испанский специалист Хоакин Капарос.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. Договор в силе до 30 ноября 2021 года.

Хоакин Капарос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. Он известен тренерской работой в “Атлетике”, “Депортиво” и особенно в “Севилье”. Хоакин Капарос, тренер, под руководством которого прошла большая часть всех встреч футбольного клуба “Севилья”.

В 2019 году Капарос был награжден Золотой медалью штата Севилья.

Тренерская карьера Хоакина Капароса:

Сан-Хосе Обреро (Испания) – 1981 - 1984

Кампильо (Испания) – 1984 - 1986

Мотилья (Испания) – 1986 - 1989

Кастиле-Ла-Манча (Испания) – 1989 - 1990

Химнастико Алькасар (Испания) – 1990 - 1992

Конкенсе (Испания) – 1992 - 1993

Мансанарес (Испания) – 1994 - 1995

Морало (Испания) – 1995 - 1996

Рекреативо (Испания) – 1996 - 1999

Андалусия (Испания) – 1998 - 2000

Вильярреал (Испания) – 1999 - 2000

Севилья (Испания) – 2000 - 2005

Депортиво Ла Корунья (Испания) – 2005 - 2007

Атлетик Бильбао (Испания) – 2007 - 2011

Ньюшейл Ксамакс (Швейцария) – 2011

Мальорка (Испания) – 2011 - 2013

Леванте (Испания) – 2013 – 2014

Гранада (Испания) – 2014 - 2015

Осасуна (Испания) – 2016 - 2017

Аль-Ахли (Катар) – 2017

Севилья (РП) (Испания) – 2018

Севилья (РП) (Испания) – 2019