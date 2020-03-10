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В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса

В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии на своем заседании во вторник одобрило проект закона, регулирующего объявление чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщило агентство Киодо.

Одобренный законопроект регулирует объявление премьер-министром страны чрезвычайного положения, которое может включать в себя такие меры, как рекомендации к самоизоляции граждан, отмена занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, создание в экстренном порядке медицинских учреждений, причем в случае необходимости для этого могут быть использованы земля и здания без согласия владельцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент в течение вторника, а 13 марта может быть принят парламентом. Закон может быть применен в течение двух лет после вступления в силу.

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии составило 1218 человек. Погибли 16 человек.

 

 

 


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