В Лиге Чемпионов состоятся два ответных матча 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», испанская “Валенсия” примет итальянскую “Аталанту”. В первом матче этих команд “Аталанта” победила со счетом 4:1.

Следующий матч дня состоится в Германии, “Лейпциг” примет английский “Тоттенхэм”. Первый матч между двумя командами завершился с минимальным преимуществом немецкого клуба - 0: 1.

Обе встречи начнутся в полночь по ереванскому времени.