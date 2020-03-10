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В Лиге чемпионов состоятся два ответных матча 1/8 финала

В Лиге чемпионов состоятся два ответных матча 1/8 финала

В Лиге Чемпионов состоятся два ответных матча 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», испанская “Валенсия” примет итальянскую “Аталанту”. В первом матче этих команд “Аталанта” победила со счетом 4:1.

Следующий матч дня состоится в Германии, “Лейпциг” примет английский “Тоттенхэм”. Первый матч между двумя командами завершился с минимальным преимуществом немецкого клуба - 0: 1.

Обе встречи начнутся в полночь по ереванскому времени.


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