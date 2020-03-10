В деятельности МСП есть положительные сдвиги: компания “Америя” провела исследование

ЗАО “Америя” провело обширное исследование сферы малого и среднего бизнеса, которое дает возможность эффективно оценить нынешнее состояние, ожидания и перспективы развития отрасли.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами директор консалтинговой службы ЗАО “Америя” Тигран Джрбашян сказал, что подобное исследование было проведено и в 2013 году.

“Сейчас мы провели исследование, чтобы понять, какие изменения произошли в сфере, какие развития есть и какие новые проблемы возникли. Посредством исследования мы пытаемся структурам, занимающимся развитием МСБ - банкам, страховым компаниям, международным финансовым компаниям, поставщикам консалтинговых и других профессиональных услуг, представить какой спрос имеется в стране. Для исследования были рассмотрены 729 малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в 5 крупных городах республики - Ереване, Ванадзоре, Гюмри, Армавире и Эчмиадзине, 93,8% которых являются сверхмалыми, 5,1% -малыми, а около 1% - средними”, - отметил Джрбашян и подчеркнул, что в целом по сравнению с 2018 годом в 2019 году малые и средние компании зафиксировали ощутимые и положительные изменения.

По его словам, существенно улучшение и в компаниях, действующих в сфере недвижимости, что можно объяснить заметным ростом цен на недвижимость.

“МСП, осуществляющие деятельность в сфере торговли, за тот же период зафиксировали значительное ухудшение. Недовольство проявляется в основном у малых и средних предприятий, занимающихся импортом, у экспортеров зафиксировано улучшение”, - сказал директор консалтинговой службы ЗАО “Америя”.

Подчеркивая важность применения инновационных и цифровых технологий в финансовой сфере, исследование ЗАО “Америя” включает также и исследование дистанционных услуг. Выяснилось, что в среднем шесть из 10 предприятий предпочитают развитую сеть филиалов, а четыре -дистанционный банкинг.

Комплексное исследование сферы МСП ЗАО “Америя” проводится во второй раз. Первое было проведено в 2013 году.