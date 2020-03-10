У нас нет Конституционного суда, соответствующего Конституции: Пашинян о необходимости референдума

По убеждению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Армении нет Конституционного суда, соответствующего Конституции. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Мегри в ходе агиткампании по конституционному референдуму.

“В отличие от прежнего, когда член КС действовал пожизненно, сейчас срок полномочий судей КС составляет 12 лет. В отличие от прежнего, председателя КС избирает не НС, а Конституционный суд из судей КС. Срок полномочий председателя КС устанавливается на 6 лет, вместо прежнего пожизненного пребывания. Эта модель была сформулирована в Конституции, и на данный момент эта Конституция на 100% остается в силе. У нас есть Конституционный суд, описанный в Конституции, но у нас нет Конституционного суда соответствующего описанию”, - сказал Пашинян.

Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц отметила, что проведение референдума по конституционным реформам имеет несколько причин, и вопрос будущего каждого гражданина будет решен этим референдумом. “Согласно новой конституции, сейчас действуют только 2 судьи Конституционного суда, остальные 7 судей остаются пожизненными. В связи с этим фракция “Мой шаг” инициировала конституционный референдум для исправления этой ситуации в правовом плане. Есть также и подозрения, что эти 7 судей не независимы и находятся под влиянием личностей и групп. Это вопрос будущего каждого гражданина Армении, поскольку каждый из нас тем или иным образом обращаемся в суды”, - сказала Макунц.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица. Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.