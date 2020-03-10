Минздрав призывает граждан возвращающихся из стран с риском самоизолироваться в течение  14 дней

Министерство здравоохранения Республики Армения, исходя из ситуации, обусловленной распространением коронавируса, призывает возвращающихся из Италии, Франции, Германии, Испании, Японии, Китая, Ирана, Южной Кореи в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Исходя из ситуации, обусловленной распространением по всему миру нового коронавируса COVID-19, призываем:

Избегать поездок в следующие страны: Италия, Франция, Германия, Испания, Япония, Китай, Иран, Южная Корея.

При планировании командировок за пределы Армении - избегать поездок в данные страны, а также командировки совершать только в случае крайней необходимости.

Гражданам, вернувшимся из указанных стран, в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться.

Работодателям вернувшихся из указанных стран сотрудников обеспечить удаленной работой из дом.

Избегать организации в Армении международных мероприятий с участием лиц, прибывших из указанных стран.

Если в последние 14 дней вы вернулись в Армению и у вас есть симптомы - лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, то звоните в круглосуточный центр оперативных звонков по номерам 060 83 83 00 или на горячую линию Минздрава – 8003.

Мы также призываем:

Избегать контактов с пациентами с респираторными инфекциями, в случае невозможности -использовать индивидуальные защитные средства (маски).

Часто мыть руки, продолжительность мытья не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи.

При наличии симптомов гриппа не заниматься самолечением, обращаться к врачу”, - написал Торосян.