МНОКС и Фонд “Партнерство бизнес и образование” подписали Меморандум о сотрудничестве

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Фонд “Партнерство бизнес и образование” с целью развития сотрудничества в области начального профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования и подготовки кадров подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Меморандум подписали заместитель министра НОКС Артур Мартиросян и председатель Совета фонда Марине Жамкочян. “Программа профессионального образования и обучения, сотрудничество на Южном Кавказе” Германии в Армении реализовывается с 2017 года при финансировании Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия в рамках договора между немецким Федеральным региональным учебным центром экономики Мекленбург - Форпомерания и Фондом “Партнерство бизнес и образование”.

На подписании меморандума присутствовал руководитель программы сотрудничества Южного Кавказа вышеупомянутого учебного центра Уте Фок. Приветствуя старт новой программы, Артур Мартиросян отметил, что министерство уже около трех лет эффективно сотрудничает с Фондом “Партнерство бизнес и образование”, программы которого созвучны государственным целям.

“В рамках меморандума предусматривается внедрение новых специальностей, следовательно, дополнительные и новые ресурсы будут направлены в сферу, обеспечивая стабильное и продолжительное сотрудничество. Мы акцентируем не только внедрение конкретных специальностей, но и комплексные действия - развитие возможностей обучающих, обеспечение связи образование - рынок труда и т.д.”, - отметил Артур Мартиросян, подчеркнув, что планируется пересмотреть и стандарты, в контексте чего придается особая важность всеобъемлющему подходу, предлагаемому программой.

Он отметил значение программы также и в том смысле, что министерство поощряет различные исследования, чтобы выявить специальности будущего и давать направление будущим абитуриентам, а также организацию опросов по изучению рынка труда в областях Армении. Заместитель министра также отметил важность пилотного внедрения модели “Ученическая / студенческая компания” в учебных заведениях и школах.

Председатель Совета Фонда Марине Жамкочян подчеркнула, что программа очень гибкая, следовательно, в случае интересных идей будут привлечены и новые средства. Согласно меморандуму, стороны будут осуществлять программы, направленные на укрепление сотрудничества между образованием и экономикой, разработку и совершенствование нормативно-правовой базы и образовательных программ, укрепление учебно-методической и материально-технической базы учебных заведений, стимулирование занятости и конкурентоспособности выпускников на рынке труда, организацию совместных мероприятий по обеспечению сферы квалифицированными специалистами, формирование и укрепление сотрудничества учебных заведений и частных организаций.