Ученые сообщили о новых симптомах заболевания, вызываемого коронавирусом

Ученые Сингапура установили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, которые могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Результаты исследования врачей и экспертов из нескольких местных больниц и научных центров публикует во вторник газета The Straits Times.

"Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС) симптомов - насморка, кашля, боли в горле", - отмечается в докладе. Более того, иногда лабораторные исследования "могут показывать ложноположительные результаты на денге", признали ученые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По их словам, "сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус, поскольку неправильное лечение может представлять опасность не только для пациента, но и для окружающих".

С начала 2020 года здесь было отмечено свыше 3,6 тыс. случаев заболевания этой тропической лихорадкой. Вместе с тем ситуация с денге в соседних странах намного тяжелее. Например, в Индонезии за первые два месяца было зафиксировано более 14,7 тыс. заболевших, 94 человека умерли.