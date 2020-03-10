Мэр Цахкадзора посетил женщин и девушек, находящихся в карантине, и подарил им цветы

Мэр Цахкадзора Артур Арутюнян по случаю Международного женского дня 8 марта посетил гостиницу “Голден Палас” и подарил цветы женщинам и девушкам, находящимся в карантине. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил губернатор Котайка Романос Петросян.

“Мэр Цахкадзора 8 Марта с цветами побывал в “Голден Палас” и поздравил с праздником женщин и девушек, находящихся в карантине. Нет ничего чрезвычайного”, - сказал губернатор и призвал всех ездить в Цахкадзор.

Он заверил, что в Цахкадзоре теплая солнечная погода, есть и снег. Хотя и рабочие дни, туристов достаточно много. Вчера вечером я ездил по городу, в гостиницах было довольно много бронирований на дни женского праздника. В первый день была паника, однако после посещения премьер-министра и других наших коллег, она прекратилась”, - сказал Петросян и заверил, что на данный момент Цахкадзор живет нормальной жизнью.

В Армении изолирован 31 человек. Они контактировали с инфицированным коронавирусом. Изолированные люди содержатся в недействующей гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре.