Выявлены правонарушения при приватизации государственного имущества: возбуждено уголовное дело

Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения на основании документов, полученных из Комитета по управлению государственным имуществом РА, продолжает изучать соответствие процессов отчуждения имущества, являющегося государственной собственностью, требованиям законодательства, в которых выявляются видимые преступные деяния, связанные с процессом оценки и отчуждения имущества. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

В частности, при изучении очередных документов, полученных из Комитета по управлению государственным имуществом Республики Армения, выяснилось, что должностные лица управления государственным имуществом при правительстве Республики Армения в 2016 г. ООО предложили провести оценку нежилой территории площадью 343 кв. м, находящейся по адресу ул. Вильнюса в общине Нор-Норк Еревана.

На основании указанного предложения, без какой-либо правовой основы, в результате оценочных работ, выполненных без договора об оказании услуг, ООО в декабре 2017 г. дало заключение, согласно которому рыночная стоимость имущества по указанному адресу составила 33,8 млн драмов.

В результате конкурса, проведенного на основе оценки, имущество было продано некоему гражданину согласно договору купли-продажи за 21,6 млн драмов.

Однако ГНКО “Агентство инвентаризации и оценки государственного имущества” Комитета по управлению государственным имуществом осуществил анализ рыночной стоимости указанной недвижимости, в результате чего выяснилось, что рыночная стоимость недвижимости по состоянию на декабрь 2017 г., то есть на момент предоставления оценочного заключения со стороны ООО, в Армении могла составить 48 млн драмов.

То есть ответственные должностные лица управления государственным имуществом Республики Армения, нарушив требования части 2 статьи 9 Закона Республики Армения “О деятельности по оценке недвижимого имущества”, без юридической основы и заключения договора, в 2016 г. ООО заказали работы по оценке нежилого помещения площадью 343км, в результате чего специалист ООО составил ложное заключение, согласно которому имущество стоимостью 48 млн драмов было оценено значительно ниже. На основе этого имущество было отчуждено по цене более чем в 2 раза меньше первоначальной рыночной стоимости.

Учитывая, что в результате исследования были получены данные о злоупотреблении должностными лицами своими должностными полномочиями и о явном наличии признаков преступления, приводящего к тяжелым последствиям, в управлении по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 УК Республики Армения.

Для проведения расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Армения.