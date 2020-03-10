Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара

Московская биржа установила новую верхнюю границу возможных изменений курсов доллара и евро.

Для американской валюты она составила 72,21 рубля, для европейской — 85,78.

Накануне вечером верхнюю границу подвинули до 76,39 рубля для доллара и до 87,31 рубля для евро,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сложная ситуация на валютном рынке образовалась из-за обрушения мировых цен на нефть. К этому привел срыв сделки стран ОПЕК+.