В селе Корнидзор обнаружен предмет, похожий на снаряд: в МЧС поступило сообщение

10 марта в 09:35 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в селе Корнидзор Сюникской области обнаружен предмет, похожий на снаряд.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении.