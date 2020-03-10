В селе Корнидзор обнаружен предмет, похожий на снаряд: в МЧС поступило сообщение
11:12, 10 Март, 2020
10 марта в 09:35 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в селе Корнидзор Сюникской области обнаружен предмет, похожий на снаряд.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении.
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