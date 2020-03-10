Никол Пашинян начинает кампанию “Да” с Агарака
11:04, 10 Март, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал агиткампанию “Да” в рамках референдума по конституционным реформам.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении начал предвыборную кампанию в общине Агарак Сюникской области. Премьер обходит общину Агарак и раздает гражданам агитационные буклеты “Да”.
Премьер-министра сопровождают его супруга Анна Акопян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.
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