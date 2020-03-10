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Ожидается активная кампания, будет сказано много важного и интересного: Никол Пашинян

Ожидается активная кампания, будет сказано много важного и интересного: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вертолете прибыл в Агарак. Как передает «Арменпресс», в прямом эфире на своей странице в Facebook Никол Пашинян сообщил, что в рамках референдума по конституционным реформам агиткампанию “Да” начинают с одного из южных пунктов Армении - с Агарака.

“Мы совершаем посадку в Агараке, предвыборную кампанию начинаем с одной из самых южных точек Армении. Она будет очень активный, очень интересной, будет сказано много важного. Состоится важный разговор. Надеюсь, я дам ответы на многие вопросы” , - сказал Никол Пашинян.

На борту вертолета находились также супруга премьер-министра Анна Акопян, министр образования, науки, культуры, спорта Араик Арутюнян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.


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