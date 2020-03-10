Новый глава аппарата Белого дома ушел на карантин из-за контакта с носителем коронавируса

Конгрессмен США Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина), о назначении которого на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе, решил остаться до среды дома в связи с тем, что чуть более 10 дней назад контактировал с заразившимся коронавирусом на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в штате Мэриленд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пока Медоуз он не испытывает никаких симптомов, согласно стандартным мерам предосторожности врачей, он будет оставаться дома до среды, пока не истечет 14-дневный период [с момента контакта с инфицированным]" , - говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении официального представителя законодателя Бена Уильямсона.

Аналогичные меры решили принять еще четыре законодателя-республиканца, которые общались с носителем инфекции на конференции.