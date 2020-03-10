Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Утром во вторник 10 марта котировки нефти корректируются вверх после обвала днем ранее. Стабилизация может оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

К 7:30 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на7% - до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% - до $33,17 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.