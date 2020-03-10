МИД Армении призывает граждан Армении воздержаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел Армении призывает граждан Армении воздержаться от поездок в Италию, а находящихся в Италии граждан немедленно прервать поездку и вернуться в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении.

“Учитывая объявленные итальянскими властями мероприятия по предотвращению распространения коронавируса нового типа COVID-19, призываем граждан Армении строго воздерживаться от посещения Италии, а находящихся в настоящее время в Италии граждан Армении - немедленно прервать поездку и вернуться в Армению.

Призываем граждан Армении поддерживать постоянную связь с посольством Армении в Италии”, - говорится в заявлении.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в рамках борьбы с распространением коронавируса подписал декрет, ограничивающий передвижение населения по всей стране. Прекращаются все спортивные соревнования, включая и национальный чемпионат по футболу. Кроме того, запрещены любые групповые мероприятия. Принятые ранее карантинные меры, относились лишь к северной области Ломбардии и к ряду регионов: Венето, Эмилия Романия, Пьемонт и Марке. Отныне они распространяются на всю территорию страны. Это означает закрытие всех учреждений досуга, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы торговых центров, ресторанов и других пунктов общественного питания, в том числе и в выходные и праздничные дни. До 3 апреля будут закрыты все учебные заведения.