Заявки на участие в открытом конкурсе на должность ректора ЕГУ подали 5 претендентов

Решением № 66, принятым на заседании Совета попечителей Фонда “Ереванский государственный университет” от 31 января 2020 г. был объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ.

Как сообщили «Арменпресс» в Ереванском государственном университете, процесс приема заявок и необходимых документов был организован согласно регламенту выборов ректора Фонда ”Ереванский государственный университет”.

Заявки подали пять кандидатов.

Думанян Ваграм Жораевич - доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета информатики и прикладной математики ЕГУ (от факультета информатики и прикладной математики ЕГУ)

Ваге Вагинакович Оганесян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского судопроизводства юридического факультета ЕГУ (самовыдвижение)

Рубен Ованесович Мелконян - доктор исторических наук, профессор, декан факультета востоковедения ЕГУ (от факультета востоковедения ЕГУ)

Павел Самвелович Геворкян - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа МГУ (самовыдвижение)

Ашот Серобович Сагьян - доктор химических наук, профессор, и. о. директора Института фармации ЕГУ (от Института фармации ЕГУ)

Выборы ректора Фонда “Ереванский государственный университет” состоятся 23-го марта 2020 г., в 11:00, в зале заседаний Ученого совета Ереванского государственного университета.