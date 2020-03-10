Заявки на участие в открытом конкурсе на должность ректора ЕГУ подали 5 претендентов
Решением № 66, принятым на заседании Совета попечителей Фонда “Ереванский государственный университет” от 31 января 2020 г. был объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ.
Как сообщили «Арменпресс» в Ереванском государственном университете, процесс приема заявок и необходимых документов был организован согласно регламенту выборов ректора Фонда ”Ереванский государственный университет”.
Заявки подали пять кандидатов.
Думанян Ваграм Жораевич - доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета информатики и прикладной математики ЕГУ (от факультета информатики и прикладной математики ЕГУ)
Ваге Вагинакович Оганесян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского судопроизводства юридического факультета ЕГУ (самовыдвижение)
Рубен Ованесович Мелконян - доктор исторических наук, профессор, декан факультета востоковедения ЕГУ (от факультета востоковедения ЕГУ)
Павел Самвелович Геворкян - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа МГУ (самовыдвижение)
Ашот Серобович Сагьян - доктор химических наук, профессор, и. о. директора Института фармации ЕГУ (от Института фармации ЕГУ)
Выборы ректора Фонда “Ереванский государственный университет” состоятся 23-го марта 2020 г., в 11:00, в зале заседаний Ученого совета Ереванского государственного университета.
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