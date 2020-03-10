Больница в Никосии на два дня отменила все операции из-за коронавируса у хирурга

Больница общего профиля в Никосии отменила в течение ближайших 48 часов все операции из-за того, что кардиохирург этого лечебного учреждения Хризостомос Коккинос оказался инфицирован новым коронавирусом. Об этом сообщила в ночь с понедельника на вторник на своем сайте газета Cyprus Mail.

Согласно информации издания, данное решение было принято на экстренном совещании в Министерстве здравоохранения Республики Кипр. На нем было также решено выписать из этой больницы и по возможности перевести в частные клиники всех пациентов, которые лечились в кардиологическом отделении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Газета также сообщает, что в больнице началась паника после того, как лица, занимающиеся уборкой помещений, отказались заступить на работу, опасаясь заражения этой инфекцией.

Ранее минздрав распространил информацию, что врачу 63 года, что он вернулся на Кипр из поездки в Великобританию 3 марта и лишь 9 марта сдал анализы на коронавирус.