Си Цзиньпин прибыл в эпицентр распространения коронавируса город Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в эпицентр распространения коронавируса административный центр центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, сообщают государственные китайские СМИ.

Целью поездки, как следует из сообщений, является "проверка работы по преодолению эпидемии в Хубэе и в Ухане в частности",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Лидер Китая намерен встретиться с "широким кругом медиков, работающих на передовой линии борьбы с инфекцией, военнослужащими китайской армии, работниками сферы общественной безопасности, кадровыми работниками низового звена, добровольцами и больными, населением".

Как сообщил во вторник Госкомздрав КНР, в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших. Все смертельные случаи пришлись на Ухань.