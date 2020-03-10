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CNBC: акции крупнейших технологических компаний США подешевели на $321,6 млрд

CNBC: акции крупнейших технологических компаний США подешевели на $321,6 млрд

Пять крупнейших американских технологических корпораций потеряли $321,6 млрд вследствие снижения котировок ценных бумаг в результате крупного спада на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник. Такую оценку представил в понедельник телеканал CNBC.

В частности, котировки акций компании Apple снизились на $22,86 (7,91%), остановившись на отметке $266,17. Ценные бумаги Microsoft, Facebook и Alphabet, которой принадлежит компания Google, подешевели на более 6% каждые. Сокращение котировок акций Amazon составило 5,3%. Согласно подсчетам телеканала, потери пяти технологических гигантов суммарно превысили $321 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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БелТА


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