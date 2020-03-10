Конте подписал декрет о введении карантина по всей Италии

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса. В поступившем в распоряжение ТАСС документе, который вступит в силу утром, речь идет о запрете на перемещение без уважительных причин. К таковым относятся рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Кроме того, запрещаются любые групповые встречи.

Как уточняется, принятые карантинные меры, касавшиеся ранее только северной области Ломбардия и ряда провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, отныне распространяются на всю территорию страны. Это означает закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.

До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.