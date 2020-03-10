Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении 9 марта было получено 47 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване в административном районе Кентрон - 1500 кв / м, в административном районе Шенгавит - 2000 кв / м, 1000 кв / м, 250 кв / м, в административном районе Эребуни -1000 кв / м

В городе Аштарак Арагацотнской области - 700 кв / м, в селе Уши-1 га

В городе Масис Араратской области - 5000 кв / м, 2000 кв / м, 1000 кв / м, в городе Арарат - 2000 кв / м, в селе Айнтап - около 1000 кв / м, на участке вдоль автодороги Арарат-Веди - 5000 кв / м, на на участке вдоль автодороги Веди-Воскетап - около 2000 кв / м

В селе Норапат Армавирской области - 2 га, в селе Агавнатун -около 2000 кв / м, на участке вдоль автодороги Армавир-Мецамор - 1 га

В городе Ванадзор Лорийской области - 400 кв / м, 1 га, 3000 кв / м, 600 кв / м, 5000 кв / м, в городе Степанаван - 2 га, в городе Ташир - 1 га, в городе Спитак - 7000 кв / м, 1 га, 3000 кв / м, 2000 кв / м, в городе Туманян - около 3000 кв / м, в селе Фиолетово - около 30 га, в селе Петровка - около 30 га

В городе Егвард Котайкской области - 1000 кв / м

В городе Гюмри Ширакской области -2 000 кв / м, 700 кв / м

В городе Сисиан Сюникской области - 1000 кв / м, 3 га, в городе Горис - 3 га

В городе Джермук Вайоцдзорской области - 800 кв / м, в городе Ехегнадзор - 1 га, 2 га, 2000 кв / м

В городе Иджеван Тавушской области - 3000 кв / м, в городе Дилижан - 1 га, в городе Берд - 1,5 га

На участке вдоль автодороги Ереван-Севан-3000 кв / м, на участке вдоль автодороги Ереван-Мегри - 1500 кв / м, на участке вдоль автодороги Арташат-Ереван - 2000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.