«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Армении зарегистрирован первый, подтвержденный случай заболевания коронавирусом
Изолированы 32 человека, контактировавшие с больным коронавирусом — министр раскрывает детали
Принято решение об отмене занятий в учебных заведениях — Никол Пашинян
Уроки в Армении возобновятся с 9 марта
Армения продлевает ограничения на границе с Ираном еще на 2 недели
«5-звездочный карантин»: мировая пресса ошеломлена методами борьбы властей Армении с коронавирусом
Армения по показателям предотвращений эпидемий находится в зеленой зоне
В Иране от коронавируса скончалась армянка: подтверждение МИД
В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом
Военнослужащие ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника
Азербайджан стрелял в направлении Тавуша из крупнокалиберных пулеметов
Турецкое государственное ИА искажает факты о Ходжалу.ЕСПЧ ставил под сомнение азербайджанскую версию
Алиев рассердился, увидев на картах музея Азербайджана, только армянские топонимы
Армяне Франции озабочены азербайджанскими связями кандидата в мэры Парижа
Армения и Грузия имеют огромный неиспользованный потенциал: армяно-грузинские переговоры
В Тбилиси состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили
Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу по ID-картам
Франция завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС
Глава МИД представил позицию Армении по сирийскому кризису
НС ратифицировало Соглашение об исключении двойного налогообложения между Арменией и Киргизией
Президент подписал закон о ратификации соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Иорданией
«Арменпресс» и Национальное информационное агентство Ливана расширят сотрудничество
Координационный совет журналистов объявил о начале работ
Майк Помпео и Мелания Трамп вручили премию армянскому блогеру
Президент подписал закон о запрете курения в закрытых общественных помещениях и объектах питания
Размер штрафа за уклонение от военных учений и сборов повысится
Никол Пашинян почтил память жертв событий 1 марта
Она гордый гражданин Республики Армения: Пашинян о разорвавшей буклет девушке
Премьер-министр принял участие в посвященном 61-летию Вазгена Саркисяна мероприятии
Никол Пашинян вручил 105-летнему Нурхану Юсуповичу паспорт гражданина Армении
Экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате имущества
Кратковременное решение: эксперт об итогах встречи Путин-Эрдоган
Утвержден календарь национальной сборной Армении в Лиге наций
У Генриха Мхитаряна родился сын
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