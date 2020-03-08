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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Армении зарегистрирован первый, подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Изолированы 32 человека, контактировавшие  с больным коронавирусом —   министр  раскрывает детали

Принято решение  об отмене занятий  в  учебных заведениях  — Никол Пашинян

Уроки в Армении возобновятся с 9 марта

Армения продлевает ограничения на границе с Ираном еще на 2 недели

«5-звездочный карантин»: мировая пресса ошеломлена методами борьбы властей Армении с коронавирусом

Армения по показателям предотвращений эпидемий находится в зеленой зоне

В Иране от коронавируса скончалась армянка: подтверждение МИД

В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом

 

 

Военнослужащие ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника

 

 

Азербайджан стрелял в направлении Тавуша из крупнокалиберных пулеметов

 

 

Турецкое государственное ИА искажает факты о Ходжалу.ЕСПЧ ставил под сомнение азербайджанскую версию

 

 

Алиев рассердился, увидев на картах музея Азербайджана, только армянские топонимы

 

 

Армяне Франции озабочены азербайджанскими связями кандидата в мэры Парижа

 

 

Армения и Грузия имеют огромный неиспользованный потенциал: армяно-грузинские переговоры

В Тбилиси состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу по ID-картам

 

 

Франция завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

 

 

Глава МИД представил позицию Армении по сирийскому кризису

 

 

НС ратифицировало Соглашение об исключении двойного налогообложения между Арменией и Киргизией

 

 

Президент подписал закон о ратификации соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Иорданией

 

 

«Арменпресс» и Национальное информационное агентство Ливана расширят сотрудничество

 

 

Координационный совет журналистов объявил о начале работ

 

 

Майк Помпео и Мелания Трамп вручили премию армянскому блогеру

 

 

Президент подписал закон о запрете курения в закрытых общественных помещениях и объектах питания

 

 

Размер штрафа за уклонение от военных учений и сборов повысится

 

 

Никол Пашинян почтил память жертв  событий 1 марта

 

 

Она гордый гражданин Республики Армения: Пашинян о разорвавшей буклет девушке

 

 

Премьер-министр принял участие в посвященном 61-летию Вазгена Саркисяна мероприятии

 

 

Никол Пашинян вручил 105-летнему Нурхану Юсуповичу паспорт гражданина Армении

 

 

Экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате имущества

 

 

Кратковременное решение: эксперт об итогах встречи Путин-Эрдоган

 

 

Утвержден календарь национальной сборной Армении в Лиге наций

 

 

У Генриха Мхитаряна родился сын
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