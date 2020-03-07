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Джалал Арутюнян провел служебное  совещание в расширенном составе

Джалал Арутюнян провел служебное  совещание в расширенном составе

7 марта министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян служебное  совещание в расширенном составе, в котором приняли участие заместители командующего, начальники отделов и служб  штаба, командиры объединений и воинских частей.

Об этом  сообщили Арменпресс в  Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны Республики Арцах. 

В ходе совещания    обсуждались текущие и перспективные  планы подготовки к армейскому учебному 2020 году, относительно которых были даны соответствующие инструкции и поручения со стороны командующего армией.  

В ходе совещания  также был обсужден ряд проблемных тем, связанных с различными сферами жизни войск, решение которых обеспечит существенный рост и  дальнейшее совершенствование системы обороны страны.


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