Джалал Арутюнян провел служебное  совещание в расширенном составе

7 марта министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян служебное совещание в расширенном составе, в котором приняли участие заместители командующего, начальники отделов и служб штаба, командиры объединений и воинских частей.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Арцах.

В ходе совещания обсуждались текущие и перспективные планы подготовки к армейскому учебному 2020 году, относительно которых были даны соответствующие инструкции и поручения со стороны командующего армией.

В ходе совещания также был обсужден ряд проблемных тем, связанных с различными сферами жизни войск, решение которых обеспечит существенный рост и дальнейшее совершенствование системы обороны страны.