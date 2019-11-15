Анонс мероприятий на 8 марта
17:14, Март 07, 2020
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- 17:14 Анонс мероприятий на 8 марта
- 16:53 В Испании выявлена группировка, занимающаяся незаконной транспортировкой мигрантов и наркотиков
- 16:29 В России уже 14 случаев коронавирусной инфекции —4 новых случая зарегистрировано за один день
- 16:20 В Республике Кипр создан Круг дружбы с Арцахом
- 15:34 Давид Тоноян вручил военнослужащим ключи от новых служебных квартир
- 15:23 В Армении потеплеет на 5-7 градусов
- 15:23 В Иране число зараженныхкоронавирусом достигло 5.823
- 15:19 Первый случай коронавирусной инфекции на Мальте
- 14:53 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 160 раз
- 14:52 А Азербайджан где?..
- 14:35 Вахтанг Кикабидзе спел песню для прохожих на одной из киевских улиц
- 14:24 В областях Армении будет реконструировано 65 км дорог жизненного значения
- 14:15 Жители Цовака жалуются на плохое состояние дорог
- 14:01 Случаев коронавирусного заражения в мире уже 100 тысяч
- 13:57 Прокуратура не получала решения об освобождении подозреваемого по делу об избиении подполковник
- 13:22 Число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 50
- 12:57 В Армении дороги в основном проходимы
- 12:40 Диагностика по созданному в Китае новому тесту начнется в кратчайшее время
- 12:37 В рамках программы посадки 10 млн деревьев Никол Пашинян посеял в Дендропарке семя кедра
- 12:03 В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом
- 12:03 Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты
- 11:53 Никол Пашинян раздает агитационные буклеты в Лорийской области
- 11:48 Пашинян ознакомился с новой дорогой к Дендропарку и призвал посетить Степанаван
- 11:21 В Армении есть закрытые автодороги
- 11:18 Европейские индексы - 06-03-20
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