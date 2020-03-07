В Испании выявлена группировка, занимающаяся незаконной транспортировкой мигрантов и наркотиков

Испанские правоохранители арестовали почти 90 человек, подозреваемых в контрабанде наркотикови перевозкой мигрантов.

Как передает Арменпресс,РИА Новости сообщает, что в ходе операции была ликвидирована преступная сеть, в результате которой нелегальные мигранты и большое количество гашиша были доставлены в страну скоростными катерами.

По данным правоохранительных органов Испании, мигранты заплатили пять тысяч евро за перевозку. Полиции удалось выявить 11 случаев, когда были перемещены более 200 человек. Кроме того, преступная группа перевезла 10 000 кг гашиша.