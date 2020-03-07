В России уже 14 случаев коронавирусной инфекции —4 новых случая зарегистрировано за один день
16:29, 7 Март, 2020
В России зарегистрировано 14 случаев новой коронавирусной инфекции.
Как передает Арменпресс,INTERFAX.RU сообщает, что 7 марта зарегистрировано 4 новых случая.
Три случая были зарегистрированы в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Все зараженные граждане вернулись из Италии. Все они были госпитализированы и находятся в инфекционном отделении.
Среди зараженныхкоронавирусом граждане Китая, России и Италии.
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