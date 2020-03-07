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В России уже 14 случаев коронавирусной инфекции —4 новых случая зарегистрировано за один день

В России уже 14 случаев коронавирусной инфекции —4 новых случая зарегистрировано за один день

В России зарегистрировано 14 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс,INTERFAX.RU сообщает, что 7 марта зарегистрировано  4 новых случая.

Три случая были зарегистрированы в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Все зараженные граждане вернулись из Италии. Все они были госпитализированы и находятся в инфекционном отделении.

Среди зараженныхкоронавирусом граждане Китая, России и Италии.


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