В Республике Кипр создан Круг дружбы с Арцахом

6 марта находящаяся с рабочим визитом в Республике Кипр заместитель министра иностранных дел Республики Арцах АрминеАлексанян приняла участие в посвященном Арцаху мероприятии, которое было организовано Кипрским комитетом «Ай Дат». На мероприятии было объявлено о создании на Кипре Круга дружбы с Арцахом, в который вошли члены парламента Кипра, городских советов, а также известные политики и представители научных кругов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации Министерства иностранных дел РеспубликиАрцах, в своем выступлении заместитель министра иностранных дел представила внешнеполитические приоритеты и современные реалии республики. Она отметила шаги, предпринимаемые по установлению внешнеполитических связей на различных уровнях, подчеркнув важность формата парламентской дипломатии в расширении вовлеченности Арцаха в международные процессы.



АрминеАлексанян подчеркнула роль действующих в ряде стран Кругов и Групп дружбы с Арцахом в повышении информированности об Арцахе, а также в создании благоприятных условий для установления двусторонних отношений в различных сферах. В этом контексте заместитель министра иностранных дел отметила важность создания на Кипре Круга дружбы с Арцахом, что позволит сосредоточить усилия на укреплении и развитии сотрудничества между странами на институциональном уровне, а также окажет содействие в повышении уровня информированности об Арцахе и в продвижении интересов республики на Кипре.



АрминеАлексанян высоко оценила активное участие армянской диаспоры в процессе реализации в Арцахе различных программ развития, а также практическую поддержку в установлении и расширении внешних связей.



В тот же день АрминеАлексанян в сопровождении председателя Европейского бюро комитета «Ай Дат» КаспараКарампетяна и представителей Кипрского комитета «Ай Дат» посетила армянскую епархию Кипра и провела встречу с предстоятелем Кипрской епархии Армянской апостольской церкви Его Высокопреосвященством ХореномТограмаджяном, а также представителями армянских организаций Кипра. Стороны отметили важность встреч в подобном формате для обсуждения вопросов общеармянского значения.



АрминеАлексанян посетила также армянский колледж «Нарек» в Никосии, где встретилась с руководителями и учениками колледжа.