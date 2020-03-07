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Давид Тоноян вручил военнослужащим ключи от новых служебных квартир

Давид Тоноян вручил военнослужащим ключи от новых служебных квартир

6 марта министр обороны РА Давид Тоноян в Ширакской области принял участие в церемонии открытия нового жилого дома для военнослужащих и их семей.

Об этом сообщили Арменпресс в  Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны Республики Армения.

Министр обороны поздравил офицеров-новоселов с получением  служебных квартир  и выразил уверенность в том, что программы социального обеспечения военнослужащих продолжатся и в значительной степени поспособствуют полной реализации службы и повышению боеготовности военнослужащих.

Давид Тоноян также посетил строительную площадку строящегося спортивно-культурного комплекса на 102-й российской военной базе в Гюмри. Через несколько месяцев комплекс будет оснащен самым современным оборудованием, позволяющим отдыхать военнослужащим и членам их семей.

 


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БелТА


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