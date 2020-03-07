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В Иране число зараженныхкоронавирусом достигло 5.823

В Иране число зараженныхкоронавирусом достигло 5.823

Число людей, зараженных коронавирусом в Иране, достигло 5 тысяч 823, а число погибших достигло 145.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС.

За один день число зараженных увеличилось на 1576.

Ранее агентство IRNA сообщало, что один из членов Меджлиса умер вследствиекоронавируса.

О первом случае коронавирусной инфекцииМинистерство здравоохранения Ирана сообщило 19 февраля.

Правительство Армении решило продлить временное ограничение связи с Исламской Республикой Иран до 24 марта.


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