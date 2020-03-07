Первый случай коронавирусной инфекции на Мальте

Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Республике Мальта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Мальты Криса Фернеяна сайте MaltaToday.

По его словам,зараженнаякоронавирусом- 12-летняя девочка, которая вернулась из Италии 3 марта.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайным положением в международном масштабе, назвав его эпидемией с многочисленными очагами.

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч.