За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 160 раз

За период 1-7 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 160 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1700 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.