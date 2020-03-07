А Азербайджан где?..

Азербайджанская военно-политическая элита продолжает проводить свою воинственную политику, не гнушаясь дажесамыми низкопробными и гнусными методами. Впрочем, следует отметить, еще ни один метод не оправдал ожиданий бакинских властей. Более того, каждый раз брошенный ими бумеранг возвращается, вонзаясь в разные части их тела. Пожалуй, именно из-за этих обратных ударов азербайджанские власти долгое время думают и руководствуются в своих планах частями своего тела, вовсе не предназначенными для мыслительныхфункций. Вообще, проанализировав работу азербайджанцев за последние десятилетия, я все больше и больше убеждаюсь в том, что им несказанно нравится мазохизм во всем его «очаровании».

Одним из таких мазохистских проявлений стал недавний обстрел Тавушской области РА подразделениями дивизии Газаха, подведомственной Государственной пограничной службе Азербайджана. Ответ армянской стороны не задержался, и 5 марта азербайджанский солдат ОрханНазимоглыПашазаде стал очередной жертвой неестественных страстных желаний бакинских властей. Как и ожидалось, для восстановления несуществующей чести азербайджанская сторона прибегла к очереднйодиверсии – и вновь с бесславным завершением.

Благодаря умелым и слаженным действиям армянской стороны азербайджанская диверсионная группа метнулась обратно, неся потери. Примечательно, что они улепетывали так поспешно и в такой панике, что оставили на поле боя высококачественный миноискатель немецкого производства. Как тут не сказать, откуда ослу знать, что такое миндаль? Ну куда азербайджанцам соваться в эту область, работа с миноискателем (да еще немецкого производства!), требует хотя бы минимального интеллектуального потенциала ...

Но как бы то ни было… 7 марта азербайджанские СМИ сообщили, что в газахской пограничной дивизии убит еще один военнослужащий - ЭлтунЭлманоглуГараев. Примечательно, что отмечалось, что он получил тяжелое огнестрельное ранение, врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно. При сравнении вышеприведенных фактов возникает естественный вопрос – правда ли?

Гараев не являлся членом диверсионной группы, которая провалилась накануне. А не намеренно ли азербайджанская сторона не указывает, что он был убит возле села Газахи-Даш Салахлы- в направленииНоемберянского района Республики Армения, чтобы скрыть реальные результаты предпринятой накануне«блестящей» операции, которая отныне войдет в анналы мирового военного искусства под условным названием «миноискатель».

P.S.

Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что я навязываю им свое мнение, а также из уважения к основополагающим принципам и нормам международного права, я воздаю дань плюрализму мнений. В частности, недавно Алиев посетил Агстафинский район Азербайджана и, стоя перед картой в новом Музее истории, истеричновоскликнул: «А где здесь Азербайджан?»

Может, Э. Гараев умер от смеха, последовавшего за просмотром этого видео, циркулирующего в сети .......

Константин Азарян