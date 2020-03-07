Вахтанг Кикабидзе спел песню для прохожих на одной из киевских улиц
14:35, 7 Март, 2020
Грузинский актер, певец, сценарист, продюсер, композитор Вахтанг Кикабидзе удивил прохожих на одной из улиц Киева.
В Интернете распространено видео о том, как Вахтанг Кикабидзе взял микрофон у уличного музыканта и исполнил песню «Аэродром».
Вахтанг Кикабидзе подходит к молодому человеку, исполняющему на улице песню «Мои года, моё богатство».
«Ты такой молодой, почему поёшь эту грустную песню?» - как передает Арменпресс, сказал Вахтанг Кикабидзе.
Он попросил музыканта сыграть «Аэродром», а потом взял микрофон и спел.
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