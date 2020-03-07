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Вахтанг Кикабидзе спел песню для прохожих на одной из киевских улиц

Вахтанг Кикабидзе спел песню для прохожих на одной из киевских улиц

Грузинский актер, певец, сценарист, продюсер, композитор Вахтанг Кикабидзе удивил прохожих на одной из улиц Киева.

В Интернете распространено видео о том, как Вахтанг Кикабидзе взял микрофон у уличного музыканта и исполнил песню «Аэродром».

Вахтанг Кикабидзе подходит к молодому человеку, исполняющему на улице песню «Мои года, моё богатство».

«Ты такой молодой, почему поёшь эту грустную песню?» - как  передает Арменпресс,  сказал Вахтанг Кикабидзе.

Он попросил музыканта сыграть «Аэродром», а потом взял микрофон и спел.


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БелТА


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