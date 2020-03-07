Премьер-министр РА  обсудил с ответственными лицами перспективы  развития Дендропарка

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Лорийскую область. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении

Премьер-министр в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна и губернатора Лори Андрея Гукасяна сначала осмотрел отремонтированную дорогу Гюлагарака. Было сообщено, что дорога длиной 2,5 км была полностью отремонтирована в 2019 году.

“Это дорога, ведущая в Степанаванский дендропарк - одно из самых живописных и уникальных мест в Армении. Из-за этой плохой дороги поток туристов в это важное место был заблокирован. Около 25 000 человек приезжают сюда каждый год, и теперь, по оценкам, это число увеличится на 10%. Строительство этой дороги будет иметь экономический цепной эффект”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что в прошлом году в Армении был отмечен рост внутреннего туризма на 43%, в Армению же прибыло 1,9 млн иностранных туристов.

“Это означает, что мы повысили уровень нашей национальной безопасности, потому что чем больше каждый гражданин узнает свою родину, тем больше меняется его восприятие этой родины”, - отметил премьер-министр.

Далее глава правительства посетил дендропарк, ознакомился с растущими здесь видами деревьев, а затем посадил семена кедра, которые будут посажены 10 октября в рамках инициативы по посадке 10 миллионов деревьев. Премьер-министр призвал всех наших соотечественников последовать его примеру, посеять семя собственного дерева и посадить его.

К премьер-министру Армении также присоединилась ученица средней школы № 2 Чаренцавана Аида Агаджанян, которая написала письмо министру окружающей среды Эрику Григоряну о необходимости сажать деревья на всей территории Армении. Аида Агаджанян посеяла семя ясеня. Семена деревьев также посеяли министр территориального управления и развития Сурен Папикян и министр окружающей среды Эрик Григорян.

По словам Григоряна, идея посадки 10 миллионов деревьев связана с 10 миллионами армян по всему миру. Министр отметил, что до сих пор у нас были разные проблемы, объединяющие нас, теперь же нас объединяет что-то новое, что даст нам жизнь, и предлагается, чтобы армяне всего мира приняли участие в этой инициативе.

Премьер-министр в свою очередь добавил: “Можно посадить дерево в честь любимого человека, родственника, родителя, предков. Нужно вложить в эту инициативу духовное, гражданское, национальное содержание. Мы приглашаем всех армян диаспоры принять участие в этой инициативе. Так что, дорогие соотечественники, 10 миллионами армян в 10-й день 10-го месяца сажаем 10 миллионов деревьев”.

Премьер-министр также обсудил с представителями дендропарка перспективы развития парка, подчеркнув важность последовательной работы по привлечению сюда туристов. Никол Пашинян высоко оценил работу директора дендропарка Виталия Леоновича и поручил вручить ему государственную награду.