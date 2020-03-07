В областях Армении будет реконструировано 65 км дорог жизненного значения

В рамках второго дополнительногофинансированияПрограммы благоустройства сети автомобильных дорог планируется восстановить около 65 км жизненно важных дорог в республике, охватывающих области Арагацотн, Арарат, Армавир, Гегаркуник, Лори и Сюник.

Об этом Арменпресссообщили в НКГО «Реализация транспортных программ».

Тендеры на строительные работы планируется организовать в два этапа. На первом этапе будут объявлены тендеры на строительство дорог, для которых уже разработаны проекты. Это дороги общей протяженностью около 23 км: Лукашин-Հ17—3,2 км, (Армавирскаяобласть), дорога республиканского значения Дастакерт-Нжде-Цхуни— 5,4 км(Сюникскаяобласть) и М11-Ахпрадзор —14,5 км (Гегаркуникскаяобласть), которая проходит через общины Цовак, Лчаван, Макенис и Ахпрадзор.

Тендер на строительство этих дорог будет объявлен в середине марта.

В рамках того же проекта ведется проектирование еще 42 км дорог. В настоящее время изучаются предварительные проекты. Сразу после подготовки окончательной версии проекта будет объявлен второй этап строительных тендеров.