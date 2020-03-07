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Жители Цовака жалуются на плохое состояние дорог

Жители Цовака жалуются на плохое состояние дорог

Жители общины Цовак Гегаркуникскойобласти  7 марта перекрыли благоустроенную дорогу, проходящую рядом с селом, требуя встречи с министром территориального управления и инфраструктурыСуреном Папикяном.

Как передает Арменпресс,жители жалуются на плохое состояние дорог в их деревне.

Один из жителей деревни сказал, что власти обещали привести  дорогу  в  надлежащее состояние, но пока они не сдержали свое обещание.

С ними встретился заместитель губернатора Гегаркуника Нарек Григорян, который выслушал протест жителей деревни и пообещал в кратчайшие сроки решить проблему.


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БелТА


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