Случаев коронавирусного заражения в мире уже 100 тысяч

Число людей, зараженных коронавирусом, достигло порога в 100 000 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Всемирной организации здравоохранения ТарикаЯзаревича.

«В мире зарегистрировано 101827 случаев коронавирусной инфекции, 3484 из них – со смертельным исходом. Речь о периоде с 31 декабря по 7 марта», - сказал Язаревич.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что маловероятно преодоление распространениякоронавируса до лета этого года.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайным положением в международном масштабе, назвав его эпидемией с многочисленными очагами.