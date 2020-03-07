Число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 50

Власти Таиланда подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Таиланда.

Согласно данным, два человека с коронавирусом были обнаружены в группе, которая прибыла в Таиланд из Италии 2 марта. Остальные члены группы были изолированы и ожидают тестовых ответов.

Число случаев коронавирусной инфекции в королевстве достигло 50, 31 человек излечен. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 4234 человека, из которых 1726 находятся в больницах.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайным положением в международном масштабе, назвав его эпидемией с многочисленными очагами.