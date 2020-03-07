Диагностика по созданному в Китае новому тесту начнется в кратчайшее время

Китайское управление по контролю за медицинскими продуктами одобрило новую систему тестирования, которая позволит диагностировать результаты нового коронавируса за 29 минут.

Как передает Арменпресс,об этом сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа».

Тест может быть использован в клинических, а также подозрительных случаях, во время скрининга высокого риска. Новая система тестирования уже внедрена в медицинских центрах Уханя.

Европейский Союз также одобрил новую систему испытаний. Некоторые партии уже отправлены в Италию, Австрию, Нидерланды.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, 3 тысячи 70 человек умерли и 55 тысяч 400 излечились. За пределами Китая погибло более 300 человек.