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В рамках программы посадки 10 млн деревьев Никол Пашинян посеял в Дендропарке семя кедра

В рамках программы посадки 10 млн деревьев Никол Пашинян посеял в Дендропарке семя кедра

Премьер-министр РА Никол Пашинян посеял семя кедра в Дендропарке (Степанаван), саженец которогоон посадит в землю  10 октября — в рамках флешмоба по посадке 10 млн деревьев.

Как передает Арменпресс,в прямом эфире на официальной страницев Facebookпремьер-министр РА Никол Пашинян призвал последовать его примеру и посеять семя собственного  будущего дерева. 

К премьер-министру РА присоединилась также Аида Агаджанян, ученица Чаренцаванской средней школы № 2.Она  написала министру окружающей среды Эрику Григоряну письмо о необходимости сажать деревья на всей территории Армении. Аида Агаджанян посеяла семя ясеня.

Правительство Республики Армения запланировало посадку 10 миллионов деревьев к 10 октября 2020 года в знак единства 10 миллионов армян в Армении.


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БелТА


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